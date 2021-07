Confcommercio Bari-Bat, l'altamurana Antonia Massaro tra i nuovi vicepresidenti

Si è riunito il 26 luglio il Consiglio di Confcommercio Bari-Bat che, su proposta del neo riconfermato presidente Alessandro Ambrosi, ha completato la squadra dei vice presidenti nominando Vito D’Ingeo (al quale è stata anche assegnata la delega all'amministrazione), l'altamurana Antonia Massaro, Giuseppe Aquilino e Vito Abrusci. La Giunta ha affidato ai componenti alcune deleghe importanti per l’intera organizzazione come, per esempio, quella ai Duc che va a Lucia Di Bisceglie, a Vito Abrusci la delega alla organizzazione e ricostruzione dei sindacati di categoria, Francesco Divenuto riceve la delega al credito e Claudio Sinisi alla formazione.

Nella stessa riunione c’è stata anche la nomina del nuovo direttore della Confcommercio Bari-Bat, Leonardo Volpicella: prende il posto di Pantaleo Carriera che per molti anni ha ricoperto questa carica e che perraggiunti limiti d’età lascia l’incarico. Un passaggio di consegne avvenuto e vissuto nell’ottica della continuità perché Volpicella era già vice direttore.

“Si completa così l’organigramma della Confcommercio delle due province di Bari e Barletta Andria Trani per puntare così insieme con i colleghi dei diversi comuni del territorio a rafforzare il lavoro già svolto, muovendoci insieme nel solco della continuità con nuova forza dando input alle attività che d’ora in avanti metteremo in campo con tutti i dirigenti sindacali della Confcommercio. La pandemia ha insegnato alle imprese che le sfide del mercato richiedono nuove competenze e per questo digitalizzazione, nuove tecnologie e globalizzazione saranno gli strumenti della nuova rappresentanza. E sarà questa nuova consapevolezza ad orientare la nostra attività per i prossimi anni, una sfida complessa che richiederà il coinvolgimento di tutte le forze vive del nostro sistema puntando su un’unica parola d’ordine che è il termine resilienza. Non mi resta che augurare a tutto il nuovo gruppo dirigente un buon lavoro nell’interesse esclusivo dei nostri associati, che mai come ora hanno bisogno di noi”, commenta il presidente Alessandro Ambrosi.