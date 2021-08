Oggi arriva una novità cullinaria ad Altamura, si tratta di Rame - riso e miscelazione, in via Ofanto 23, un locale decisamente innovativo ricco di idee originali e proposte particolari. L'idea è nata da Rocco Girondi, un giovane imprenditore altamurano che ha deciso di puntare su qualcosa di diverso, infatti Rame non è il solito locale di cucina orientale, bensì un ristorante di cucina fusion, dove il Giappone incontra la Puglia in un mix di sapori e colori.

Un locale che non offre solo ristorazione ma sarà pronto ad accogliere i clienti già dal pomeriggio per far provare i propri drink creati ad hoc dai suoi bartendender professionisti.

Il locale presenta diversi spazi interni ed esterni dove i clienti potranno passare una serata in compagnia assaporando le diverse orginali proposte dello chef.



Contatti:

IG: https://www.instagram.com/ramefusion/?hl=it

FB: https://www.facebook.com/rame.risoemiscelazione/