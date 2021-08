Prorogate al 31 dicembre le esenzioni per reddito per prestazioni specialistiche e per i farmaci

Gli attestati provvisori di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02, E03, E04, E94, E95 ed E96, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021. L'ulteriore proroga è finalizzata a ridurre allo stretto indispensabile le occasioni di affollamento presso gli sportelli delle Aziende sanitarie locali.

Chi non possiede più i requisiti di reddito per l’esenzione ticket è responsabile dell’uso improprio del codice e non può più richiedere al proprio medico di apporlo sulle ricette. Chi invece ritiene di avere diritto all'esenzione e non è presente negli elenchi del sistema Tessera sanitaria (TS) può autocertificare online la propria condizione.

Il servizio di autocertificazione esenzioni per reddito consente di autocertificare on-line la propria condizione per esercitare il diritto all'esenzione ticket per motivi di reddito per le prestazioni specialistiche e per i farmaci, consentendo di procedere autonomamente e senza doversi recare presso uno sportello ASL.

Il servizio è utile per gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per usufruire dell'esenzione, ma non sono presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente ai medici di base dal Sistema “Tessera Sanitaria” ai sensi del D.M. 11/12/2009.

E' inoltre possibile gestire on-line le autocertificazioni rese, consentendone la chiusura qualora si verifichi la perdita del diritto ovvero si accerti l’insussistenza dello stesso e visualizzare le condizioni di esenzione per reddito a proprio carico.

Il servizio, offerto dal Sistema TS, è accessibile con credenziali SPID (clicca qui per informazioni sulla procedura da seguire) o con TS-CNS attiva, il cui titolare sia in possesso dei codici PIN e PUK rilasciati dagli sportelli abilitati della propria ASL.

Per poter utilizzare la TS-CNS è inoltre necessario disporre di un lettore di smart card correttamente installato sul proprio computer. Per ulteriori informazioni su come attivare ed usare la TS-CNS clicca qui. Per accedere al servizio è necessario effettuare in via preliminare la "registrazione" della tessera al Sistema TS. Per ulteriori informazioni consulta la Guida all'Accesso con TS-CNS. Per informazioni sulla gestione online delle autocertificazioni da reddito consulta il "Manuale d'uso".

Assistenza. Per richiedere informazioni o segnalare problemi relativi all’utilizzo dei servizio di Autocertificazione online contattare il servizio di assistenza tecnica del Portale Sistema Tessera Sanitaria al numero verde 800 030070 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:00.