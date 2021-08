In Puglia superati i 4,8 milioni di vaccini somministrati. Consegnate altre 138mila dosi Pfizer

La Puglia supera i 4,8 milioni di dosi di vaccini somministrate: sono 4.870.663, per la precisione, le somministrazioni effettuate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 di ieri dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 96.1 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, ovvero 5.066.995. La nostra regione si posiziona così terza in Italia per somministrazioni: a precederla ci sono le Marche (con 97%) e la Lombardia (97,6%).

Sempre nella giornata di oggi, sono arrivate in Puglia 138.066 nuove dosi di Pfizer.

Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale nei centri Asl Bari, le somministrazioni proseguono "nel rispetto dei target previsti". Come emerge dall’analisi dei dati forniti dal controllo di gestione aziendale della Asl Bari, le somministrazioni totali registrate in provincia di Bari nella giornata di ieri, 3 agosto, sono state 10.900, di cui 10825 nei punti territoriali dell’azienda sanitaria e nel dettaglio si tratta di 1901 prime dosi e 8.924 seconde. Lavorano a pieno regime tutti gli hub della ASL: Fiera (1549), Molfetta (905), Bitonto (848), Alberobello (764), Terlizzi (712), Acquaviva (697), Monopoli (652), Valenzano (641), Catino-Bari (607). Intanto cresce la copertura vaccinale nelle varie fasce di età: ad oggi è stato raggiunto il 79 per cento di immunizzazione contro il Covid nella popolazione vaccinabile della intera provincia con prima dose e il 62 per cento con la seconda.