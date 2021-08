Incendio discarica in località "La Martella". Il punto della situazione

Ieri, 4 agosto, intorno alle 13, un incendio è divampato all'interno della discarica di rifiuti urbani in località "La Martella". La nube nera, visibile anche a km di distanza a causa del vento ha raggiunto la città di Altamura e quella di Gravina in Puglia. Una vera e propria disgrazia che si aggiunge a quelle dei giorni scorsi, infatti, entrambe le città hanno dovuto fronteggiare dei disastri ambientali non di poco conto. Altamura con l'incendio in un deposito di plastica in via Selva, zona Graviscella e Gravina in Puglia con l'incendio al bosco Difesa Grande.

Il rogo è stato contenuto grazie all'intervento di 7 squadre del Comando di Matera e 2 del Comando di Potenza, oltre che dell'azione dell’elicottero Erickson S-64 “Aquila Rossa” per lanci d’acqua dall’alto. Le fiamme hanno interessato una superficie di 4 ettari rispetto agli oltre 15 dell’intera discarica. In questo momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza,, tramite operazioni di ricoprimento che sono risolutive anche rispetto alle emissioni dei fumi, che con molta probabilità termineranno solo nei prossimi giorni. Dalla discarica non si leva più il fumo nero che ieri aveva costretto i sindaci delle varie ciità coinvolte a consigliare ai cittadini di tenere chiuse le finestre delle case e di uscire il meno possibile.

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, in via del tutto precauzionale ha deciso di emanare un ordinanza che stabilisce per alcune zone vicine alla discarica, il divieto di raccolta e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati, il divieto di pascolo degli animali e il divieto di raccolta ed utilizzo dei foraggi freschi per l'alimentazione degli animali provenienti dall'area interessata.

Sul posto c'è l'ARPAB che sta monitorando costantemente la qualità dell'aria. In mattinata sono iniziate le attività di raccolta dei campioni di terra, utili per poter verificare che il terreno non sia contaminato. Inoltre è stato richisto anche ad ARPA Puglia di monitorare eventuali innalzamenti dei valori limite sul territorio altamurano e gravinese.