ASL Bari: Giornate e orari di apertura dei centri vaccinali di Altamura e Gravina nel mese di agosto

l'ASL Bari ha comunicato i nuovi orari per gli HUB vaccinali nel mese di agosto. Per quanto riguarda l'Hub vaccinale di Altamura in via Manzoni gli orari e i giorni sono i seguenti:

Domenica 08 agosto: CHIUSO

Dal 09 al 12 agosto: 08.30-13.00 / 15.00-19.00;

13 - 14 - 15 agosto: CHIUSO

Dal 16 al 20 agosto: 08.30 - 13.00;

21 e 22 agosto: CHIUSO

Dal 23 al 27 agosto: 08.30 - 13.00 / 15.00 - 19.00;

28 agosto: 15.00 - 19.00

30 e 31 agosto: 08.30 -13.00 / 15.00 - 19.00.

Hub vaccinale Gravina - Padiglione area fiera San Giorgio - via Spinazzola: