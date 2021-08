Vaccinazioni a sportello per gli studenti iscritti all'Uniba e al Politecnico di Bari

Dal primo settembre il green pass sarà obbligatorio anche per gli studenti universitari. Per questo motivo l'Università di Bari ha previsto un mese e mezzo di vaccinazione, dal 9 agosto al 15 settembre, negli Hub dell'ASL di Bari, idipendentemente dalla prenotazione al servizio o alla regione di appartenenza. Basterà presentare un documento identificativo, tessera sanitaria e certificazione di iscrizione all'Università di Bari.

L'accordo è stato trovato anche per gli studenti iscritti al Politecnico di Bari. Dopo l’accordo con il rettore della Università, la ASL – su richiesta del rettore del Politecnico - ha adottato la stessa iniziativa per incentivare ulteriormente la ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza a settembre.

Da domani fino al 15 settembre tutti gli studenti universitari potranno quindi accedere senza necessità di prenotare nel centro vaccinale più vicino per la prima dose, muniti di carta di identità, tessera sanitaria, certificato di iscrizione o tesserino universitario.

Il calendario di agosto con giorni e orari di apertura degli hub è consultabile sul sito della ASL https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/coronavirus e sui profili Facebook e Instagram della azienda sanitaria.