Discarica di La Martella, concluso il tavolo tecnico per valutare i rischi a seguito dell'incendio

Nel pomeriggio si è tenuto un tavolo tecnico per valutare i rischi a seguito dell'incendio della discarica di La Martella e per la ripresa dei lavori di bonifica che erano stati avviati pochi giorni prima che si verificasse l'incendio. All'incontro erano presenti l'assessore regionale all'ambiente Gianni Rosa, il direttore generale dell'Arpab, Antonio Tisci, il commisario ad acta (Azienda Comunale per la Tutela Ambientale) per il superamento della procedura di infrazione, Salvatore Margiotta, rappresentanti dell'Asm (Azienda Sanitaria Locale di Matera) e di Invitalia.

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera ha confermato che non vi sono stati casi di intossicazione riferibili agli effetti dell'incendio. Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha fatto sapere che nei prossimi giorni verranno effettuate ulteriori verifiche sulla catena alimentare, nonostante sia in vigore un'ordinanza che vieti la raccolta e il consumo di alimenti prodotti nei borghi e nelle zone circostanti la discarica.

Nel tavolo tecnico l'Arpab ha fatto sapere di aver eseguito 10 campionamenti su aria e suolo per individuare l'eventuale presenza di elementi tossici come: idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), diossine, furani e radioattività. Inoltre, ha avviato un'attività di monitoraggio attraverso piezometri per valutare le condizioni della falda acquifera ma i risultati di queste analisi saranno disponibili solo nei prossimi giorni. In ogni caso, il 7 agosto, il sindaco di Matera aveva reso noto, tramite la sua pagina social, i dati ricevuti dall'Arpab inerenti a quel giorno "Valori tutti nella norma per le rilevazioni dell'area, rientrati i valori sopra soglia di benzene e idrocarburi metanici, attendiamo solo i risultati sulla diossina, per i prelievi già effettuati, (la diossina si crea a temperature molto elevate di oltre 1000°C da ieri non abbiamo comunque più di 600° in discarica)".

Invitalia, invece, ha confermato il suo impegno per la messa in sicurezza della piattaforma, necessaria per evitare che futuri eventi atmosferici possano comportare la migrazione dell'inquinamento. Sono in corso anche le valutazioni dei danni, al fine di stabilire i tempi e le possibilità di ripresa del progetto di bonifica.

“Tutti i rappresentanti presenti al tavolo tecnico hanno dato la massima disponibilità ad affrontare l’intera questione con l’attenzione dovuta alla necessità di salvaguardare la salute delle persone e la salubrità dell’ambiente. Non appena conosceremo le risultanze delle verifiche di Invitalia e i dati delle analisi sarà possibile fare ulteriori valutazioni, attraverso una iniziativa coordinata, come quella odierna” ha dichiarato il sindaco, Domenico Bennardi.