Altamura, addio al "Cinema Grande", chiude i battenti un pezzo di storia della città

Le luci si spengono, qualcuno ancora si accomoda sulle poltroncine rosse, alcuni cominciano ad invitare la gente al silenzio, lo schermo in fondo comincia ad illuninarsi, il volume delle casse comincia ad alzarsi, il film sta per cominciare. Tutto questo non ci sarà più nel cinema "Grande", chiude un pezzo di storia della città di Altamura, chiude nel silenzio, quel silenzio che solitamente viene richiesto da chi vuole godersi un film al cinema. Il cinema "Grande" non è una struttura qualsiasi ma è un luogo che fa parte dei ricordi di molti cittadini altamurani e non: il primo appuntamento, le serate con gli amici per vedere un film tanto atteso o la continua della propria saga preferita, le ore scolastiche dedicate alla visione di un film, il semplice passare una serata diversa dal solito, il momento per isolarsi dai tanti problemi almeno per la durata di un film e tante altre cose.

Molte persone hanno un ricordo da riccollegare a quel cinema, anche chi del cinema non è amante. La realtà dei fatti però racconta di un posto ormai dimenticato da molti, le sale cinematografiche negli anni hanno dovuto fronteggiare vari nemici, tra la TV, lo streaming pirata, la decisione di alcune case cinematografiche di dare la possibilità di veder film destinati al cinema direttamente sulla propria piattaforma streaming, fino a dover fronteggiare anche le decisioni del governo di tener chiusi questi luoghi per evitare la diffusione del virus.

La gente ha ormai cancellato dalla propria quotidianità quella struttura che non è più vista come un punto d'incontro, di aggregazione, di un posto dove poter socializzare.

Ora quelle luci si sono spente ma nessun film verrà proiettato.

Nel finale di un post della pagina Facebook del Cinema Grande viene lasciato un briciolo di speranza per una possibilire riapertura:

"Niente tristezza. Se c’è una cosa che ci ha insegnato il grande schermo, è che spesso il finale, rimane aperto. Grazie a chi ha riempito le nostre sale e i nostri cuori in tutti questi anni. A presto."