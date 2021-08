Vaccin anti-Covid: oltre la metà dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto la prima dose

Sono 5.158.318 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.16 di ieri dal Report del Governo nazionale), il 93,1% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.538.865.. Ad oggi Il 50,8% dei pugliesi della fascia 12-19 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino, sopra la media nazionale che è del 46,5%

Intanto nel territorio dell'Asl Bari, tra il 16 e il 18 agosto sono stati vaccinati ulteriori 4.097 soggetti della fascia di età 12-19 anni. Il Dipartimento di prevenzione della Asl ricorda che per la vaccinazione dei minori di 18 anni i genitori e/o tutori devono compilare: il modulo del consenso informato e il modulo delega da esibire nel caso di vaccinazione di un minore che non sia accompagnato da entrambi i genitori. La documentazione – compresa la fotocopia del documento di identità - va consegnata già compilata nell’hub presso il quale è stato fissato l’appuntamento della vaccinazione. I moduli sono scaricabili sul sito della Asl al seguente link https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/vaccinazioni. L’accesso è libero, senza prenotazione, negli hub attivi a Bari e provincia, in base al calendario di agosto consultabile sul sito aziendale e sui canali social. Intanto la copertura vaccinale dei giovani fra i 12 e i 19 anni con prima dose è salita al 62 per cento in provincia e al 63 per cento soltanto nella città d Bari e il 29 per cento degli stessi ha completato il ciclo vaccinale. Ottimi anche i dati di copertura con almeno una dose di vaccino delle altre decadi al di sotto dei 60 anni: 74% (20 – 29), 73% (30 – 39), 81% (40 – 49), 89% (50 – 59).