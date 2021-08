Altamura festival dell'estate, la Piesse Management fa chiarezza in merito al concerto di Noemi

Dopo le tante polemiche da parte di molti cittadini riguardo l'esaurimento posti, in poche ore, per assistere al concerto di Noemi il 26 agosto, la Piesse Management, organizzatrice del Festival dell'estate 2021 del Comune di Altamura, ha voluto comunicare le motivazioni e i criteri con i quali sono stati assegnati i posti disponibili:

L'inizio delle prenotazioni era fissato per il 19 agosto, pertanto sono state prese in considerazione tutte le richieste pervenute a partire dalla mezzanotte, usando il criterio dell'ordine di arrivo;

La lettura e le risposte alle richieste sono iniziate dalle 9,00 del mattino, partendo dalle prime arrivate;

Alcuni utenti improvvidamente hanno scritto più volte, facendo cambiare in tal modo l'ordine di arrivo del proprio messaggio, a discapito della priorità acquisita in precedenza. Es.: Chi ha scritto a mezzanotte e poi ha riscritto alle 3:00 e poi alle 8:00, ha spostato il proprio messaggio dietro altri;

Tutti i messaggi scritti in precedenza del 19 agosto, per correttezza, non sono stati presi in considerazione;

I posti a disposizione si sono esauriti già con i messaggi arrivati alle 7,00 circa, che sono stati decine e decine;

La normativa anti-covid 19 che prevede il distanziamento di 1 mt e le dimensioni ridotte dello spazio in cui si terrà il concerto, non consentono di fare assistere un numero congruo ad un artista di tale livello e popolarità, in considerazione del fatto che le richieste di prenotazione in 24 ore sono state più di dieci volte superiori alla capienza consentita!

"Queste precisazioni tendono a fare chiarezza sul nostro operato - ha precisato Donato Popolizio - avvenuto sempre in buona fede e con la massima trasparenza, e si rigetta ogni insinuazione circa eventuali favoritismi. Si fa presente che l'unica causa di questa situazione spiacevole è la pandemia in corso che non consente di poter fare assistere un pubblico formato da decine di migliaia di persone per un evento del genere, come avveniva in passato.

Tuttavia, in virtù del malcontento popolare e per riuscire ad accontentare il maggior numero di persone possibile, a cominciare da coloro che avevano sbagliato inviando più messaggi, si è deciso di fare un ulteriore sforzo organizzativo ed economico, cercando di aumentare i posti il più possibile. In accordo con l'amministrazione comunale e dando incarico ai nostri tecnici, abbiamo sfruttato la possibilità della normativa che prevede ai congiunti di potersi sedere accanto e, pertanto, siamo lieti di comunicare che inseriremo ulteriori posti.

Chiediamo a tutti pazienza e comprensione per il nostro lavoro, perché rispondere a circa 5.000 messaggi non è agevole, né immediato.

Invitiamo tutti coloro che non hanno fatto in tempo a prenotare il posto al concerto, ad assistere a tutti gli altri eventi del festival, certi che troveranno spettacoli di sicuro interesse e dall'alto livello artistico e culturale."