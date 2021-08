Sempre più vaccinati nel Barese: punte del 90% per le prime dosi, nel capoluogo toccato l'85%

Sono 5.242.886 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 92.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.644.401).

Intanto prosegue la campagna anche nella provincia di Bari con cifre ottime nel capoluogo e in alcuni centri: in particolare si segnalano Il 90% degli over 12 vaccinati con almeno una dose a Noci, così come l’89% a Putignano, l’88% a Sammichele di Bari e l’85% a Bari città. Nel complesso l’84% della popolazione over 12 è stata vaccinata con prima dose e il 70 con ciclo completo. Risultati ragguardevoli anche analizzando le coperture delle diverse fasce d’età, dalle più giovani (75% con prima dose tra i 20-29enni, 74% 30-39enni e 81% 40-49enni) alle meno giovani (dai 50 anni in su la copertura con prima dose è mediamente al 93%).

Va avanti spedita anche la campagna vaccinale in vista della ripresa delle attività didattiche. Sulle oltre 7.100 somministrazioni eseguite nella giornata di ieri, sono quasi 2.800 i ragazzi tra i 12 e 19 anni che hanno risposto positivamente alla “chiamata” della Asl Bari. Con prenotazione, a sportello oppure contattati attraverso i singoli Istituti scolastici, gli studenti e le studentesse stanno aderendo con entusiasmo ad una campagna di vaccinazione in continuo progresso. Il 66% dei giovani baresi tra i 12 e 19 anni, infatti, ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid, mentre il 32% ha completato il ciclo di immunizzazione.