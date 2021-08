La Team Altamura scende in campo per la prima edizione del trofeo "Noi Energia"

Sarà un sabato sera all’insegna della passione, del calcio e del divertimento. Sabato 28 agosto, a partire dalle 19,30, il Paolo Poli mette l’abito da festa e ospita il primo trofeo “Noi Energia”.

A contendersi il trofeo estivo saranno la squadra di casa, la Molfetta Calcio di mister Renato Bartoli, la Team Altamura, anch’essa militante in serie D, e il Barletta 1922, una delle piazze storiche della Puglia calcistica, oggi una delle massime espressioni nell’Eccellenza pugliese.

La Molfetta Calcio si presenta all’appuntamento con un morale ottimo: agli ottimi pareggi negli allenamenti congiunti contro squadre di categoria superiore come Virtus Francavilla, Taranto e Bari, sono seguite le affermazioni contro Bitritto e Unione Calcio Bisceglie.

La Team Altamura, dopo aver superato una rovente prima fase di estate sportiva, si è tuffata a capofitto nella realtà della quarta serie nazionale, complice un mercato che la proietta tra le squadre più interessanti del campionato, ormai alle porte.

Il Barletta 1922, smaltita la delusione per il mancato accesso alla finale per un posto in serie D, è sempre una delle corazzate dell’Eccellenza pugliese e una delle piazze con più storia del massimo campionato regionale. A rinforzare una rosa già competitiva, in estate, hanno firmato per Barletta gli ex Molfetta Tucci, Pinto e Lavopa.

Il fischio d’inizio del torneo vedrà sfidarsi Barletta e Altamura. Nel secondo match, la Molfetta Calcio giocherà contro la perdente della prima gara; nella terza partita, gli uomini di Bartoli se la vedranno con chi vincerà la prima sfida del torno. Tre match da 45 minuti ciascuno, ma non solo calcio al Poli di Molfetta. Prima dello start del torneo spazio ad un’esibizione danzante. Alla fine del torneo, alle 22,30, la cerimonia finale e la premiazione daranno il commiato al primo trofeo “Noi Energia”.

La grande festa del Poli, prevista per sabato 28 agosto, potrà essere vissuta dal pubblico sugli spalti con il rispetto dei dovuti protocolli anticovid, quindi capienza ridotta ed esibizione del green pass per l’ingresso allo stadio.

Il biglietto costa 10,00€ in tribuna centrale; 7,00€ in tribuna; 5,00€ in gradinata e in tutti i settori del campo per donne e under 16. Gratis gli under 12