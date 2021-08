Bari oltre media nazionale per somministrazioni: vaccinato 72% over 12

Sono 5.348.492 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.30 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza 5.879.617)

Intanto sono 1 milione e 762mila le dosi di vaccino anti Covid erogate finora nella provincia di Bari.

E’ salita all’85 per cento con prima dose la copertura della popolazione vaccinabile over 12 mentre il ciclo completo è attestato al 72 per cento, di gran lunga superiore alla media nazionale.

Dai 50 anni in poi si registra una media di 93 per cento con prima dose e l’86 per cento con ciclo completo.

L’inizio della settimana della campagna vaccinale è dedicato nuovamente alle scuole e ai giovanissimi. In tutti gli hub sono in corso somministrazioni riservate agli studenti, in vista della ripartenza delle attività didattiche a settembre.

Sono state già effettuate 108mila e 528 somministrazioni di vaccino in favore della fascia di età 12 – 19 anni, di cui oltre 70mila prime dosi con il 72 per cento di copertura con prima dose.