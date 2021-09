Vaccinazioni per over 12: prima dose nell’86% dei casi, ciclo completo per il 73%

Sono 5.366.748 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 del 31/08 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.879.635).

Prosegue celermente la campagna vaccinazione della ASL Bari per il rientro a Scuola in sicurezza. Nella giornata di ieri, su oltre 7mila somministrazioni totali, sono stati 2.574 i ragazzi e le ragazze tra 12 e 19 anni sottoposti a vaccinazione anti-Covid. Complessivamente, per questa fascia d’età, sinora sono stati iniettati 111.440 vaccini, di cui 72.599 prime dosi, con una copertura del 73% con prima dose e del 40% con ciclo completo.

I progressi della campagna sono evidenti sia a livello di somministrazioni, con oltre 1milione 770mila dosi, sia rispetto alla copertura della popolazione over 12, vaccinata con prima dose nell’86% dei casi e con ciclo completo per il 73%. Anche nel dettaglio dei singoli territori sono stati raggiunti livelli di vaccinazione ragguardevoli: dopo Noci, infatti, anche Putignano ha toccato il 90% di over 12 immunizzati con prima dose e tutti gli altri comuni, tra cui il capoluogo all’87%, si attestano su percentuali elevate.