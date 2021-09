Vaccini, in Puglia superate 5 milioni e 360mila dosi somministrate

In Puglia sono 5.631.313 le dosi di vaccino antiCovid somministrate sino ad oggi (dato aggiornato alle ore 17.00 di ieri dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89.3 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.308.567).

Andando a guarda invece i dati della campagna nel Barese, il target principale rimane comunque quello degli under 50: oltre l'80 per cento delle 5148 seconde dosi somministrate nelle ultime 24 ore riguarda la fascia d’età tra i 12 e i 49 anni. La campagna della ASL Bari in questa fase è orientata principalmente proprio verso l’immunizzazione delle generazioni più giovani. Dai 50 anni in su, infatti, la copertura con prima dose riguarda già il 94% dei residenti, mentre l’87% ha completato il ciclo. I valori più alti sono stati raggiunti nel gruppo 70-79 anni con il 98% vaccinato con prima dose e il 92% completamente 'coperto'. In crescita l’aggregato 20-49 anni: l’81% ha fatto la prima dose e sette su dieci (70%) sono totalmente immunizzati. Anche i giovanissimi hanno superato la soglia dell’80 di vaccinati con prima dose (81%) e oltre la metà (56%) hanno concluso il ciclo vaccinale.

In queste ore, infine, il Nucleo Operativo Aziendale e il Dipartimento di Prevenzione sono impegnati nella programmazione delle terze dosi per i soggetti immunocompromessi.