Green pass, dove non è necessario dal 15 ottobre

L’esenzione dal green pass è prevista per tutti gli under 12 che non possono essere vaccinati: i vaccini anti-Covid, infatti, sono stati approvati solo per le persone al di sopra dei 12 anni. Nessun obbligo neanche per gli studenti delle scuole italiane.

Per i bar l’obbligo resta solamente per le consumazioni al tavolo, mentre non serve il green pass per i tavoli all’aperto (così come per i ristoranti) e per le consumazioni al bancone.