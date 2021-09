Sempre più alta la copertura vaccinale in Puglia: a Bari 90% con prima dose

Sono 5.718.856 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 di ieri dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6369174).

Circa 5.300 vaccinazioni nella giornata di martedì e quasi 2mila nella sola mattinata di ieri. La campagna della ASL Bari va avanti sia con l’attività ordinaria degli hub vaccinali sia con le sedute dedicate alle terze dosi addizionali, riservate a pazienti fragili immunocompromessi, ospitate anche ieri nell’Ospedale di Altamura e nel “Di Venere” di Bari.

Nel complesso, sinora sono state erogate oltre 1 milione e 869mila dosi di vaccino anti-Covid in tutto il territorio. L’88% della popolazione con età pari o superiore a 12 anni è vaccinata con prima dose, mentre la copertura con ciclo completo è salita nelle ultime 24 ore di un altro punto, toccando il 79%. Si consolida ad un livello decisamente elevato, il 95%, la copertura con almeno la prima dose per i cittadini dai 50 anni in poi, con un picco del 98% tra i 70-79enni. Ancora in salita, all’83%, la percentuale di vaccinati con una dose tra i 12-19enni. Si attestano intorno a quota 80%, sempre con prima dose, le fasce d’età 20-29 (80%), 30-39 (79%) e 40-49 (85%).

Oltre alla città di Bari, sono diversi i Comuni che hanno raggiunto il 90% di popolazione over 12 vaccinata con prima dose: Putignano e Noci (91%), Bitonto, Bitetto, Sammichele e Giovinazzo (90%). Molto vicine, all’89%, si trovano Polignano, Monopoli, Noicattaro, Toritto, Capurso e Molfetta.