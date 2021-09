Azienda Agricola Tafuni ritorna con "Orto in affitto" in versione autunnale.

Dopo il successo di questa estate del progetto “Orto in affitto”, l’Azienda Agricola Tafuni ripropone la stessa iniziativa nella versione autunnale.

Il progetto è nuovamente patrocinato da Regione Puglia, Coldiretti Puglia, Campagna Amica, Gal Terre di Murgia.

Un iniziativa del tutto innovativa, qualcosa che potrebbe cambiare le abitudini di molti altamurani e non solo. Questa azienda da generazioni nel settore dell’agricoltura, con “nonno” Franco a tirare le redini attraverso la sua esperienza, aiutato dai suoi figli Vincenzo, Giuseppe e Vito fino ad arrivare ai nipotini, i quali, imparano con passione e curiosità, ha deciso di non limitarsi solo alla produzione ma di rinnovarsi e sperimentare.

Per chi non lo conoscesse, spieghiamo “Orto in affitto”

Il progetto “Orto in affitto” consiste nell’affittare un pezzo di terra dove il cliente avrà a disposizione due filari della lunghezza di 100 metri da coltivare insieme allo staff di Azienda Agricola Tafuni, mirando anche ad ampliare la conoscenza in un settore che sembra ormai sempre più esclusivo. Particolarmente stimolante per ragazzi e bambini, i quali scopriranno un mondo del tutto sconosciuto. Un’iniziativa che mira anche al benessere comune, in quanto punta alla produzione di un prodotto sano, senza nessun trattamento chimico e riportando sulle tavole delle persone dei frutti dai sapori freschi. Inoltre è un modo per poter risparmiare in maniera intelligente, senza andare a perdere in qualità ma addirittura guadagnandoci.

Abbiamo parlato e fatto qualche domanda a Vito Tafuni.

Cosa cambia tra “Orto in affitto” che ha avuto luogo questa estate e “Orto in affitto versione autunnale”?

Rispettando i tempi delle delle stagioni e delle coltivazioni in autunno la nostra terra ci regala dei prodotti molto diversi rispetto a quelli estivi. In particolare, nell’Orto autunnale troverete cipolle e sponsali, cavolfiori, cicorie, finocchi, cardoncelli (verdura), rape, spinaci, bietole e senape.

In più, dai primi giorni di ottobre, c’è la possibilità di interrare dei pani di funghi cardoncelli.

Per chi non conoscesse ancora il progetto “Orto in affitto” vi riportiamo parte dell’intervista fatta sempre a Vito Tafuni questa estate.

In cosa consiste questo progetto?

Il cliente avrà la possibilità di affittare un pezzo di terra, nello specifico due filari della lunghezza di 100 metri dove potranno coltivare assieme al nostro staff esperto, i prodotti che ci offre la nostra terra. A raccoglierli ci penseranno i clienti stessi che avranno coscienza di quello che avranno davanti, in quanto avranno visto nel corso del tempo come questi siano stati curati. Inoltre sarà tutto disponibile, non bisognerà portare da casa attrezzi o altro, dato che abbiamo allestito un capanno degli attrezzi nel quale sarà presente tutto l’occorrente.

A chi è rivolto?

Un progetto che punta principalmente a famiglie con bambini ma nulla toglie che siamo aperti a tutti. Il nostro è un progetto che mira a sintonizzare nuovamente le persone con la natura, abbandonando per un attimo i ritmi frenetici della città. Un modo anche per poter scoprire un mondo al quale si approcciano sempre meno persone, soprattutto i ragazzi, che hanno sempre meno nozioni su questo lavoro.

La nostra non è solo un’iniziativa incentrata sul lavoro ma vogliamo che la gente passi una bella giornata a contatto con la natura, per questo abbiamo allestito delle zone per far divertire i più piccoli con altalene e altri giochi di un tempo, ci sono anche delle aree pic nic dove poter consumare uno spuntino nei momenti di pausa.

Quanto è importante avere a disposizione un prodotto km0?

Il poter assaporare un prodotto di cui sai la provenienza non ha eguali, soprattutto se a raccoglierlo sei tu. Un modo per tornare a mangiare bene e sano,senza usare prodotti chimici che andrebbero a modificare il sapore del frutto. Credo che questa sia una bella iniziativa che farà bene sia alle persone che alla natura”.

Oltre a seguire le nostre pagine Facebook e Instagram dove pubblichiamo aggiornamenti continui potranno chiamarci per avere maggiori informazioni ai seguenti numeri:

Vito 334 125 0460

Vincenzo 342 648 7968