Raggiunto a Bari e in provincia l'obiettivo di immunizzare l'80% dei cittadini over 12

E'stato superato a Bari e in provincia l'obiettivo dell'80% di completamento del ciclo vaccinale anti Covid per la popolazione dai 12 anni in su: lo comunica l'Asl Bari.

E' vicina al 90 per cento anche la copertura con prima dose dello stesso target di popolazione.

Sono state circa 3976 le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore, di cui 1347 prime e 2395 seconde dosi, per un totale di circa 20mila iniezioni registrate nell’ultima settimana, e dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi, sono state 1 milione e 901.130 le dosi riservate a tutte le fasce di età e alle categorie previste, di cui 1 milione e 17.691 prime dosi, 881.204 seconde dosi e 2.235 terze dosi addizionali riservate a pazienti fragili immunocompromessi. Di seguito le coperture con prima dose: 98% per 70-79enni, 96% per 60-69enni, 95% per over 80, 92% per 50-59. In crescita le vaccinazioni – sempre considerando la prima dose - anche nelle fasce più giovani: 40-49 anni (86%), 30-39 (81%) e 20-29 anni (82%).

Intanto 5.832.825 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 6 di ieri dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 85.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.800.646).