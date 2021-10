Campagna vaccinale: in Puglia raggiunte 5.856.516 somministrazioni

Al via le terze dosi in alcune rsa nel sud Barese gestiste dall'Asl.I team del Dipartimento di Prevenzione, in particolare, hanno somministrato il vaccino ai primi 200 tra ospiti e personale di strutture residenziali di Putignano, Noci e Casamassima. Nella giornata di ieri sono state eseguite quasi 1.900 vaccinazioni, portando il computo complessivo a 1.906.168 somministrazioni anti-Covid.

La campagna vaccinale ha garantito sino ad oggi la copertura vaccinale con ciclo completo all’85% dei residenti con età pari o superiore a 12 anni. Molto omogenea la copertura completa assicurata alle fasce d’età più elevate: 93% per gli over 80, 96% per i 70-79enni, 93% per i 60-69enni. Vicini al 90% anche i 50-59enni (89%), mentre sono in crescita i target più giovani, con l’81% dei 40-49enni vaccinati completamente, così come il 75% della fascia 30-39, il 76% dei 20-29enni e il 75% dei giovanissimi tra 12 e 19 anni.

A livello regionale sono invece 5.856.516 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 86.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.800.648).