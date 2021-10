Un nuovo parco di 5.000 metri in zona via Carpentino, "URBAN Altamura" ringrazia i donatori. Copyright: Urban Altamura

Un nuovo parco di 5.000 metri in zona via Carpentino, "URBAN Altamura" ringrazia i donatori. Copyright: Urban Altamura

Un nuovo parco di 5.000 metri in zona via Carpentino, "URBAN Altamura" ringrazia i donatori. Copyright: Urban Altamura

Un nuovo parco di 5.000 metri in zona via Carpentino, "URBAN Altamura" ringrazia i donatori. Copyright: Urban Altamura

Un nuovo parco di 5.000 metri in zona via Carpentino, "URBAN Altamura" ringrazia i donatori. Copyright: Urban Altamura

URBAN Altamura e la Onlus Giovanni Carlucci sono a lavoro per donare alla città un nuovo parco.

Il parco sorge in via Alcide De Gasperi, nei pressi di via Carpentino per fornire verde e un luogo adatto ai bambini in questa zona della città.

Per cominciare sono stati piantati diversi alberi: querce, noce, sofora, prunus, corbezzolo, rosmarino, alloro, giuggiolo. Tra le zone alberate sono stati realizzati vialetti e piazzole in terra battuta senza cordoli per evitare elementi disturbativi e dare le sembianze di un vero parco, come se fosse naturale.

Il parco non avrà barriere e recinsioni, 5.000 metri di area che verranno restituiti al comune, il quale realizzerà l'impianto di illuminazione.

Tramite le donazioni di aziende e privati sono già pervenuti attrezzi e giostre per il parco inclusivo dell'angelo Matteo De Marinis.

Per la realizzazione del parco non vengono accettate donazioni in denaro ma URBAN Altamura e la Onlus Giovanni Carlucci indicheranno, a chiunque fosse interessato, le aziende presso cui poter acquistare e donare giostrine, panchine, tavoli, rastrelliere bici ed attrezzi.

URBAN Altamura e la Onlus Giovanni Carlucci ci tengono a rinraziare la Scavisud dei fratelli Giovanni e Antonio Forte con i loro collaboratori per aver donato le lavorazioni del Parco Inclusivo dell'Angelo Matteo De Marinis, Angelo De Marinis, l'architetto Francesco Farella, tutte le Associazioni, i cittadini e gli Imprenditori che sostengono il progetto con donazioni non economiche.

Il parco sarà usufruibile dai cittadini tra pochi giorni.