Inaugurata la nuova palestra della scuola primaria "Don Milani"

Giovedì, 7 ottobre, è stata inaugurata la nuova palestra della scuola "Don Milani", all'evento erano presenti la sindaca, Rosa Melodia, gli assessori Petronelli, Lorusso, Menzulli, Fiore e Galtieri e la dirigente scolastica Sabina Piscopo. Per l'occasione i ragazzi si sono esibiti. La Regione Puglia ha concesso con una delibera, ai comuni proprietari di edifici scolastici, un contributo nel limite massimo di € 40.000,00 al fine di eliminare situazioni di pericolo di carattere emergenziale verificatisi anche in conseguenza di eventi calamitosi o a seguito di conclamate situazioni di pericolo dovute a carenze presenti sui solai cosi da garantire la piena fruibilità degli ambienti scolastici interessati da tali criticità.

Il Comune di Altamura anche in virtù della interdizione all'uso della palestra emessa dal dirigente scolastico del VI Circolo Don Milani in data 20/01/2017 con nota del 08/02/2019 a firma della sindaca ha fatto richiesta di accedere al contributo di € 40.000,00 messo a disposizione dalla Regione Puglia per effettuare i lavori nella palestra della Scuola Don Milani e negli adiacenti spogliatoi. L'importo necessario per un intervento completo, idoneo al ripristino delle normali condizioni di operatività della palestra ammontava ad € 90.000,00 per questo motivo l'amministrazione ha contribuito economicamente per la parte eccedente per ridare alla scuola l'utilizzo della palestra.

Le criticità presenti nella palestra erano dovute soprattutto a un cattivo smaltimento delle acque meteoriche con infiltrazione anche dai solai, le criticità evidenziate dall'ente sono state confermate anche dalla task force edilizia scolastica della Regione Puglia. Quindi, a seguito dell'accertamento della coerenza dell'intervento presentato dal comune, la Regione Puglia con la delibera 1475/2018 ha approvavato l'intervento per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie a seguito di eventi calamitosi (allagamenti) della palestra e dei locali annessi della scuola primaria di 1° grado Don Milani dell'importo complessivo di € 98.000,00 di cui:

€ 40.000.00 a carico della regione

€ 58.000,00 a carico dell'amministrazione comunale

Durante il corso dei lavori è stata approvata anche una variazione con lo scopo (in seguito alla rimozione del rivestimento dei bagni) di ripristinare le condizioni delle murature che ha determinato un prolungamento della conclusione dei lavori.

L'opera è stata collaudata e l'intervento è stato rendicontato alla Regione Puglia per una spesa complessiva al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara per circa 60.000,00 di cui 40.000,00 della Regione Puglia e 20.000,00 del Comune.