Il 90% della popolazione over 12 residente in provincia di Bari ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid e l’85% ha terminato il ciclo completo della immunizzazione. La campagna vaccinale in provincia di Bari prosegue regolarmente per assicurare prime e seconde dosi e in parallelo, sulla base delle indicazioni del piano strategico nazionale e regionale, per garantire la somministrazione della terza dose alle categorie che necessitano di una dose di rinforzo, sia per fattori di rischio che riguardano lo stato di salute e patologie pregresse come i pazienti immunocompromessi, sia per età età e/o maggiore esposizione alla infezione come operatori e ospiti Rsa, soggetti di età uguale o superiore agli 80 anni e operatori sanitari. Nelle ultime 24 ore sono state effettuate 2061 somministrazioni, di cui 757 prime dosi, 990 seconde e 314 terze dosi.