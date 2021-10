Nel pomeriggio di ieri, venerdi 15 ottobre, alle ore 17:30, è stato inaugurato il Palazzetto dello Sport in via Piccinni.

Una struttura che torna nella disponibilità della comunità. È stato ripristinato il parquet dove si potranno praticare gli sport da palazzetto. Gli spalti e gli spogliatoi sono ora pronti ad accogliere sostenitori e sportivi. Anche i canestri sono stati ripristinati.

Presenti all'inaugurazione la sindaca Rosa Melodia, la vicesindaca Raffaella Petronelli, l'assessore allo Sport Vito Menzulli, l'assessore ai lavori pubblici Silvio Galtieri, il dirigente Biagio Maiullari. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni sportive, in particolare Vita Simone, responsabile del settore giovanile della Leonessa Volley, ha annunciato che sabato 23 ottobre ci sarà un torneo a sostegno dell'associazione "UNIPANCREAS".

La sindaca coglie l'occasione per ringraziere i due ex assessori Pietro Falcicchio e Michele Cornacchia.

Ai microfoni di AltamuraLive la sindaca ha dichiarato: "Sono assolutamente emozionata nel rivedere questa Cupola così bella che da circa vent'anni non era a disposizione della città. Il nostro canestro è quello di aver restituito alla cittadinanza un ulteriore luogo per praticare lo sport. Invito tutte le cittadine e i cittadini a preservare questi luoghi." Alla nostra domanda su eventuali future inagurazioni la sindaca risponde: "Per l'inizio del nuovo anno dovrebbe essere pronta la palestra della Scuola Padre Pio considerato che dal punto di vista strutturale siamo in via di definizione".