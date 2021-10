Impalcature selvagge - La polizia locale avvia i controlli

Per via di varie misure ecosostenibili da parte del governo nazionale nonché dei relativi sgravi fiscali il comparto edilizia pare si stia mettendo nuovamente in moto con forza prorompente e, questo è ben visibile dai numerosi cantieri cittadini a cui si aggiungono, contestualmente, svariati cantieri stradali pubblici per la realizzazione di infrastrutture digitali che, non pochi problemi, creano sovente alla circolazione veicolare e pedonale. Con una serie di provvedimenti dirigenziali, la Polizia Locale di Altamura ha disciplinato la circolazione veicolare in parecchie arterie nevralgiche della città che all'occorrenza sono presidiate da personale in divisa. “Purtroppo – riferisce il Dirigente Comandante della Polizia Locale dr. Michele Maiullari – non è sempre possibile controllare assiduamente tali zone poiché una serie di incombenze tra cui sinistri stradali, servizio con telelaser e “street controll” e posti di controllo impegnano quotidianamente gli agenti. Stiamo già predisponendo gli atti per bandire alcuni concorsi che si spera, nel breve tempo, rimpiguino il nostro organico”. A volte anche le impalcature metalliche e gli steccati lignei dei cantieri privati creano parecchi ostacoli e problemi al traffico, in tal senso sono stati intensificati i controlli dalla Sezione Specialistica Controllo del Territorio guidata dal commissario Angelo Tragni e difatti tali controlli hanno sortito gli effetti sperati: sono state riscontrate anomalie tra cui l'assenza del titolo autorizzativo all'occupazione di suolo pubblico o difformità nel rispetto delle prescrizioni. “Negli ultimi giorni abbiamo controllato oltre trenta siti di cantieri privati - continua il comandante- accertando oltre ad una decina di abusi edilizi prontamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale anche 22 violazioni al Codice della strada per l'articolo 20 che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di €. 173 a un massimo di € 694 con applicazione della relativa sanzione accessoria della rimozione dell'impalcatura e i trasgressori, onde evitare la rimozione, provvedono alle dovute integrazioni. Inoltre, contestualmente ai verbali trasmettiamo note informative all'Ufficio Tributi che procede alla applicazione di ulteriori sanzioni per il recupero del tributo evaso. Visto il proliferare di impalcature selvagge continueremo a monitorare costantemente tale fenomeno”