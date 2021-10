Bandi per micro imprese, Paolicelli: “Ottimi investimenti per risollevare aziende nel post Covid”

Nuovi fondi in arrivo.

“La Regione sta mostrando con tutte le proprie forze di essere accanto agli imprenditori - ha detto il consigliere del Pd, Francesco Paolicelli - lo ha fatto con il microprestito e con la misura straordinaria ‘Aiuto Custodiamo le imprese’. Potremmo dire di aver raggiunto una vera ripresa quando le aziende del nostro territorio potranno rimettere almeno in pari i conti”.



Complessivi 126 milioni di euro a fondo perduto verranno erogati in due bandi. È quanto stabilito dalla Regione Puglia per sostenere le piccole e medie imprese colpite dalla crisi pandemica.

“Finanziamenti agevolati e ristori - ha sottolineato Paolicelli - che intendono offrire liquidità immediata agli imprenditori, i quali nell’anno ancora in corso non hanno raggiunto i ricavi pre-covid. Si tratta di finanziamenti rimborsabili fino al 20%. Una strategia che vogliamo comprenda tutte le imprese senza sacrificare nessun posto di lavoro. Dopo la chiusura di questi avvisi sarà necessario fermarsi per mettere a punto altri bandi per favorire nuovi investimenti delle aziende pugliesi”.