DDL ZAN - Metallo e Paolicelli: "L’Italia merita di più di quello che è accaduto ieri in Senato"

DDL ZAN I consiglieri regionali Metallo e Paolicelli: "L’Italia merita di più di quello che è accaduto ieri in Senato. Vogliamo fare la nostra parte e sappiamo di non essere soli. La Puglia sui diritti non si ferma"

“Ieri abbiamo depositato la proposta di legge contro l’omobitransfobia condivisa ed elaborata insieme alla consigliera Titti De Simone, e alle tante associazioni che ogni giorno lottano per i diritti di tutte e tutti" dichiarano Donato Metallo e Francesco Paolicelli del gruppo consigliare PD.

“Abbiamo paura anche noi di tradire la fiducia, di non riuscirci, ma sappiamo che le battaglie vanno condotte”, continuano.

"So cosa significa stare dentro una battaglia. Metterci il nome, la faccia, l’anima - commenta Donato Metallo - Sono vicino ad Alessandro Zan, alle tante e ai tanti che oggi come me si sentono arrabbiati, delusi e traditi. Addirittura c’è chi, pur di negare la realtà, dice che la bocciatura è colpa dell’intransigenza dello stesso Zan su alcuni punti del DDL. Ma davvero pensiamo che tutto sia barattabile? Che quando si parla di diritti ogni cosa possa essere oggetto di compromesso? Si tratta di persone vere, corpi veri, sentimenti veri, vita.

Far passare la Legge diversamente (mi chiedo se sarebbe passata, poi), avrebbe significato calpestare una volta in più ogni essere umano che quotidianamente fatica a dire IO SONO. Allora, davvero sopra ogni cosa, io dico grazie ad Alessandro Zan. Per la fatica e la coerenza. Per la dignità e il coraggio. Per la determinazione, perché so che questa storia non può finire qui".

"La buona, ottima notizia è che insieme a noi ben 24 consiglieri hanno firmato questa proposta. Siamo sicuri che ancora altri la firmeranno - spiega Paolicelli - e siamo determinati ad andare avanti. Le parole ascoltate ieri in Senato sono fuori da qualsiasi idea di Paese civile in cui noi vogliamo vivere. Noi siamo convinti ad andare avanti perché la Puglia non si ferma nella battaglia per i diritti e questa legge deve essere la nostra testimonianza di civiltà in una pagina buia della storia della democrazia di questo Paese".

I Consiglieri Metallo e Paolicelli insieme alle associazioni del territorio, nei prossimi giorni terranno una conferenza stampa per condividere i prossimi passi della legge regionale contro l’omobitransfobia.