Dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o di montare pneumatici invernali

Puntuale, come di consueto, arriva l’obbligo – a partire dal prossimo 15 novembre – di avere a bordo del proprio automezzo catene da neve o di montare pneumatici invernali.

Entro il 15 novembre, cioè questa domenica, sarà necessario procedere con la sostituzione degli pneumatici estivi con quelli invernali. In alternativa si potranno avere a bordo le catene da neve. In caso contrario sono previste multe salate e la perdita dei punti della patente. L'obbligo delle dotazioni invernali non vale, comunque, su tutte le strade. Rientrano tra quelle in cui vige la prescrizione sia quelle extraurbane che le autostrade dove sono appunto presenti gli appositi cartelli. In casi specifici, comunque, l'obbligo può essere esteso pure alle aree urbane.

Ovviamente si potrà sempre effettuare il cambio anche dopo il 15 novembre.

Attenti, però, alle sanzioni. Nel caso si venisse fermati si rischierà una multa da 41 a 168 euro nei centri abitati e da 84 a 335 euro sulle strade extraurbane e sulle autostrade.

E’ bene però ricordare che gli pneumatici invernali si riconoscono perché dispongono del simbolo del fiocco di neve all'interno di un profilo di una montagna con a fianco le sigle M+S, MS, M&S, M-S.

La prescrizione resterà in vigore fino al 15 aprile 2022.