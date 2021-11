Arif, approvato programma di interventi sui pozzi regionali. Paolicelli: “Ottimo passo in avanti"

La giunta regionale pugliese ha approvato su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, l’atto di indirizzo per il programma di intervento sui pozzi regionali assegnati ad Arif, l’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali. Per l’efficientamento verrà destinato 1 milione di euro.

"Verranno impiegate delle risorse destinate al miglioramento delle risorse idriche in agricoltura e questo per noi è già un ottimo passo in avanti - ha detto il consigliere del Pd Francesco Paolicelli - il nostro contributo è stato quello di ascoltare e accogliere nelle ultime commissioni tutte le richieste pervenute dagli agricoltori e dai Comuni.



Il lavoro degli agricoltori pugliesi con questo investimento sarà agevolato perché il piano di attuazione riguarderà gli interventi sui pozzi regionali, l’installazione di sistemi di misuratori/contatori, di controllo remoto e di videosorveglianza, la dotazione di impianti di pannelli fotovoltaici e l’adeguamento di quadri elettici. Il tutto sarà attuato da Arif con assegnazione delle risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Continuerò a monitorare il lavoro di Arif nell’interesse della collettività per cercare di migliorare la qualità del lavoro dei nostri produttori".