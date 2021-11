Sciopero generale - Lunedì 8 novembre la raccolta dell'organico potrebbe non essere effettuata

Lunedì 8 novembre sciopero generale comparto igiene urbana: la raccolta dell'organico potrebbe non essere effettuata. Si informa la cittadinanza che a causa dello sciopero generale nazionale degli addetti al comparto di igiene ambientale proclamato dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, lunedì 8 novembre il servizio di raccolta differenziata potrebbe non essere assicurato. L'astensione collettiva dal lavoro è indetta per l'intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi nelle attività di raccolta dell'organico. Saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla legge (ritiro organico presso ospedali e mense scolastiche).