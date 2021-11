Altamura - Interventi di derattizzazione a Novembre

Accensione degli impianti per la climatizzazione invernale - Le date e gli orari

Attualità

Il Comune di Altamura rientra nella zona climatica "D" per la quale è consentita l'accensione degli impianti per la climatizzazione invernale nel periodo dal 1° Novembre al 15 Aprile per un massimo di 12 ore giornaliere.