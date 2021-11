Marketing territoriale e turismo ad Altamura, il tema del confronto organizzato da movimenti civici

Nel pomeriggio di venerdì 5 novembre, si è tenuto un primo incontro tematico organizzato da Azione Civica, Siamo Altamura, Noi Altamura, Rinascita Civica ed Insieme Per Altamura, con l'idea di porre la prima pietra ad un progetto da costruire.

La prima uscita pubblica del gruppo, è stata in un incontro tematico che ha posto al centro del dibattito il marketing territoriale e la promozione di Altamura a città di vocazione turistica.

La Sala Tommaso Fiore è stata il contenitore del convegno, oltre alla possibilità, per chi non è potuto essere presente, di seguire il convegno in streaming sulle piattaforme social.

I relatori, L’Avv. Moramarco Gianni, Il giornalista e ricercatore Antonio Ferrante, La food blogger esperta di Marketing Digitale Capola Samantha e Nicola Disabato Presidente dell’Ass. B&B associati di Altamura.

Sono emerse criticità e punti di forza del nostro territorio su cui lavorare creando sinergia tra politica e attori culturali ed economici.

I rappresentanti delle liste civiche si ritengono soddisfatti per la presenza a questo primo evento da parte degli altamurani, un punto di partenza da cui prendere carica e responsabilità nei confronti del progetto culturale e politico.

Gli organizzatori ci tengono a scusarsi con coloro che non hanno potuto accedere alla sala a causa delle limitazioni della capienza ridotta per le norme anti Covid.

In conclusione, un estratto dal comunicato stampa: "Ritornare a fare politica tra la gente era uno dei nostri obbiettivi, e possiamo con orgoglio dire di averlo centrato a pieno. Adesso non ci resta altro che continuare a lavorare per i prossimi importanti appuntamenti cercando di aggregare tutte quelle realtà politiche e non che vorranno con noi condividere questo percorso."