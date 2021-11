È legge la proposta per la promozione e la valorizzazione di birra artigianale e agricola pugliese

È legge proposta per la valorizzazione e promozione delle attività dei produttori di birra artigianale e agricola pugliese. Lo ha deciso oggi il Consiglio regionale che ha approvato all’unanimità l’iniziativa legislativa “Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese”. Primo firmatario, il consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Paolicelli.

“Il nostro obiettivo, quando abbiamo iniziato a lavorare a questa legge, era quello di offrire nuove opportunità di lavoro - ha detto Paolicelli - sappiamo di aver puntato in alto, ma è quello in cui crediamo e oggi in Aula abbiamo capito che siamo sulla strada giusta.

Per questo ringrazio l’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia e con il capogruppo PD, Filippo Caracciolo, e tutte le associazioni di categoria. Se oggi siamo arrivati a questo risultato, è grazie al lavoro e al confronto con loro.

La legge prevede che ci sia specifico elenco regionale al quale gli imprenditori potranno iscriversi per poter essere destinatari di interventi di promozione e valorizzazione. L’importo da mettere in campo per il 2022 è di 100mila euro.

Quello dei birrifici artigianali e agricoli è un mondo particolarmente attivo nella nostra regione che riguarda molti giovani imprenditori non ancora tutelati. E a ben guardare è una delle attività artigianale e agro-alimentari più sviluppate negli ultimi anni.

Per questo abbiamo pensato di supportare questi lavoratori trasformando quella che in molti casi è una passione o un’occupazione occasionale, in un lavoro concreto e giustamente remunerato. Il nostro impegno a partire da subito sarà quello di farci portavoce in ogni provincia del territorio del contenuto della legge e fare in modo che i nostri prodotti siano valorizzati”.