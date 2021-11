Contagi nelle scuole ridotti dell’85 per cento in un anno: ecco perché i vaccini funzionano

Dal 2 all’8 novembre 2020 erano 81 i casi di positività registrati dalla ASL nelle scuole dell’area metropolitana di Bari. Dal 2 all’8 novembre di quest’anno nella stessa area di riferimento (comuni di Bari, Capurso, Modugno, Triggiano e Valenzano) sono appena 12 i casi monitorati, con un calo dell’85 per cento.

I dati dimostrano dunque una drastica riduzione dei contagi da Covid nelle scuole per effetto della protezione dal virus assicurata dalle vaccinazioni nell’ultimo anno. La bassa circolazione del virus è confermata anche dagli esiti dei test salivari che gli operatori del Dipartimento di prevenzione stanno eseguendo nelle scuole sentinella: su 3.465 test eseguiti finora per gli under 12 è infatti emersa una sola positività.

La mappa dei contagi emerge dal consueto monitoraggio condotto dal team Covid scuole del Dipartimento di prevenzione della ASL che ha messo a confronto le positività in classe rintracciate nella settimana compresa fra il 2 e l’8 novembre 2020 –con quelle attuali, nello stesso periodo di riferimento, a campagna vaccinale in corso.

“I numeri rimarcano ancora una volta l’efficacia della vaccinazione – commenta il direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce - l’aumento della copertura vaccinale soprattutto nelle fasce di età più giovani, 12-19 anni e tra i docenti, ha ridotto drasticamente la circolazione di Sars-CoV-2 nella comunità scolastica. Sono segnali più che incoraggianti – continua il dg – e stanno permettendo quest’anno alle famiglie e ai ragazzi, a differenza dello scorso anno, di seguire la didattica in presenza e in sicurezza. Anche gli esiti dei test salivari – conclude Sanguedolce – fanno finora pensare ad un effetto protettivo nei confronti dei più piccoli generato dalla alta copertura vaccinale della popolazione over 12 in tutta la provincia”.