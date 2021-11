Ci lascia Rex, il cane di tutti gli altamurani

Nella mattina di oggi, lunedì 15 novembre 2021, l'Organizzazione no profit "Gli amici di Rex" comunica che nonostante le cure e i tentativi per tenene in vita Rex, hanno dovuto a malincuore lasciare andare la Mascotte della nostra città. Rex era malato da tempo, di seguito il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell'organizzazione. "15 novembre 2021 ore 9.30

Finisce così una storia d'amore che non avremmo voluto finisse mai. Rex sei finalmente libero dal dolore. Libero fino alla fine. Questa volta non abbiamo potuto fermarti, bloccare la tua corsa verso posti che "non volevamo" raggiungessi perché pericolosi. Questa volta stai andato in un posto in cui non possiamo arrivare se non con l'amore, un posto in cui non possiamo più venire a riprenderti.

Hai combattuto sino all'ultimo come un leone, il nostro leone. Il tuo cuore fortissimo contro una malattia brutta e contro la quale questa volta le tue zie e tutto l'amore intorno a te non hanno potuto nulla.

Ti abbiamo dato tempo per reagire e per combattere ma ad un certo punto la situazione è peggiorata ed abbiamo dovuto scegliere di lasciarti andare. Abbiamo scelto di accompagnarti Rex nella tua ultima corsa... Ti sei addormentato, per sempre, tra le nostre braccia, quelle che forse per te sono un po' casa. Non ti abbiamo lasciato solo mai, né durante queste notti né durante l'eutanasia. È stato l'ultimo vero gesto d'amore che potevamo fare per te... Ora non c'è altro da fare se non fare i conti col vuoto che ci stai lasciando... Ci dispiace amore nostro, le zie oggi hanno scoperto il limite di questo amore smisurato. Le zie oggi vanno in pensione.

Questo è il post che mai avremmo voluto scrivere... Avremmo voluto scrivere che l'amore vince sempre.

Dichiariamo chiusa la raccolta fondi. Grazie a chi ha donato. Il ricavato: Abbiamo scelto la cremazione singola con recupero ceneri, che non sapremo quando avverrà, ce lo comunicherà la ditta e nel frattempo sentiremo la Sindaca perché vorremmo si possa fare qualcosa per commemorare Rex... il resto verrà devoluto alla lega del cane, ai nostri amici che per lui si sono prodigati da subito nella copertura delle spese ma non è giusto privare i cani del canile dei loro soldi perché quei soldi sono per loro possibilità di vita e speranza, e loro non valgono meno di Rex.

Ci dispiace. Le zie da oggi vanno in pensione per sempre.

Ringraziamo la dottoressa Angela Simone per averci accompagnate in questi giorni terribili e nella scelta più difficile per noi e più giusta per lui. Siamo affrante, distrutte.

Non chiedeteci dettagli, non risponderemo a nulla.