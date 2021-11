Impianti termici domestici, controlli della Città Metropolitana per verificare la manutenzione

A circa un mese dall’inizio della stagione invernale è opportuno controllare gli impianti termici domestici.

A ricordarlo è la Città Metropolitana di Bari con un proprio avviso pubblico.

Si ricorda infatti che la manutenzione degli impianti termici, eseguita da operatori esperti ed in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 3 e 4 del D.M. 37/08 è obbligatoria per legge e consente di ridurre i rischi di incidenti, diminuire i consumi e i costi di esercizio, contenere l'inquinamento e tutelare l'ambiente.

Tutti i responsabili di impianto termico, destinato ai servizi di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, devono provvedere alla manutenzione del proprio impianto (secondo quanto disposto dai commi 1,2,3 e 4 dell'art. 7 D.P.R. n. 74 del16.04.2013) per il tramite dell'operatore del settore che dovrà sistematicamente inoltrare on line al Servizio Impianti Termici della Città Metropolitana, entro 60 giorni dalla loro compilazione, i Rapporti di controllo di efficienza energetica in corso di validità, comprensivi di verifica del rendimento di combustione ed i cui valori devono risultare non inferiori a quelli riportati nello stesso D.P.R.

I rapporti di controllo di efficienza energetica dovranno essere corredati da apposito bollino il cui numero è rilasciato, a mezzo del sistema informatizzato Catasto impianti termici della Città Metropolitana di Bari, al manutentore /installatore, con spesa a carico del Responsabile d'impianto.

La Città Metropolitana di Bati sta provvedendo all'accertamento e alle ispezioni degli impianti termici sul proprio territorio.