Avviso selezione Agenti di Polizia Locale, i requisiti e le modalità di partecipazione

Il Comune di Altamura, pubblica l'avviso di selezione pubblica per titoli per formazione graduatoria per assunzioni a tempo determinato con profilo di agente di Polizia Locale.

È indetta la selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere perl'assunzione a tempo pieno e determinato di “Agenti di Polizia Locale - Ctg. C”, presso il Settore Polizia Locale del Comune di Altamura, per esigenze temporanee e stagionali. È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto messo a concorso nonché per iltrattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomini edonna” e dell’art.57 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. Con riferimento al disposto della legge n. 68/1999, artt. 2 e 18, 2° comma, si precisa che il Comune ha assoltoagli obblighi di legge in materia.Ai sensi dell'art. 1104, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9 del D.lgs. 66/2010 e successive modificazioni eintegrazioni, con la presente si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. cheverrà cumulata con altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti diassunzione. Il presente bando, quale lex specialis della selezione, in armonia con la legislazione vigente ed il regolamentocomunale, stabilisce le regole, vincolando tassativamente il procedimento.

PER ESSERE AMMESSI AL CONCORSO I CANDIDATI DEVONO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI GENERALI:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, fatte salve leeccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, oppure essere familiaridi cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro,con titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere o cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo otitolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti di cui all’art.38, comma 3 bis del D.lgs. n. 165/2001. Sono comparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

-essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previstiper i cittadini della Repubblica Italiana,

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana,

- essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia;

b) diploma di scuola media superiore (Corso di studi con il superamento dell’esame di maturità). Per i titoliconseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente avviso, del provvedimento diriconoscimento da parte delle autorità italiane competenti);

c) età non inferiore ad anni 18;

d) età non superiore al limite massimo previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, chel’Amministrazione comunale si riserva di accertare, sottoponendo a visita medica i vincitori del concorso, aisensi della normativa vigente;

f) godimento dei diritti politici e, per i cittadini dell’Unione Europea o di Paesi terzi, anche negli Stati diappartenenza o provenienza;

g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguitol’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, nonché di non averriportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione delrapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

h) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militarevolontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

i) possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità e senza limitazioni;

l) non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi dell’art. 3comma 4 L. 68/99;

m) non possedere imperfezioni o patologie che siano di impedimento allo svolgimento di tutte le mansioniconnesse al profilo professionale (compreso il servizio esterno);

n) non essere obiettore di coscienza oppure essere stato ammesso al servizio civile come obiettore ed essere statocollocato in congedo da almeno 5 anni ed aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienzaavendo presentato apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ai sensidell'art. 636, co. 3 D.lgs. n. 66/2010;

o) disponibilità a condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Altamura,compatibilmente con la patente posseduta dal dipendente assunto.

Tutte le informazioni sulla presentazione della domanda sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Altamura