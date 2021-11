Paolicelli: Crisi del comparto olivicolo, domani in audizione l'assessore Pentassuglia

Si terrà domani, mercoledì 17 novembre, durante la IV Commissione consiliare l’audizione su “crisi crisi del comparto olivicolo e possibili soluzioni” con l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, e i rappresentanti di categoria (presidenti regionali di CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Liberi Agricoltori).

L’audizione, richiesta dal consigliere del Pd Francesco Paolicelli, si svolgerà domani alle ore 14 in sala Guaccero, secondo piano del Consiglio regionale.

“A seguito delle proteste degli ultimi giorni - ha detto Paolicelli - e per fare il punto della situazione su tutto il comparto olivicolo in questo particolare periodo dell’anno, ho ritenuto opportuno convocare una commissione ad hoc per sederci tutti intorno allo stesso tavolo e trovare insieme la strada da percorrere per il bene di produttori e agricoltori”.