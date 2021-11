Consulenze psicologiche gratuite per le madri vittime di violenza domestica

L'UOSD Psicologia dell'Ospedale Giovanni XXIII di Bari ha organizzato dal 22 al 28 novembre consulenze psicologiche per le madri vittime di violenza domestica per supportarle ed orientarle verso la rete dei servizi.



Chi ha necessità può prenotare una consulenza psicologica gratuita (online o in presenza) tramite numero WhatsApp 3519112797 indicando: nome, cognome, modalità scelta (se in presenza muniti di green pass oppure on line).

E’ possibile prenotarsi per lunedì 22 novembre dalle 9 alle 13; martedì 23 dalle 15 alle 19; giovedì 25 dalle 9 alle 11 e dalle 18 alle 20.00.



“Non coprire la faccia al tuo aguzzino ma cerca il coraggio di mostrare te stessa: gli ospedali Bollini Rosa e i centri antiviolenza sono al tuo fianco.” è lo slogan utilizzato per sensibilizzare in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), per supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Già prima della pandemia, la violenza di genere rappresentava una grave emergenza sociale. Le misure di contenimento dei contagi hanno ulteriormente peggiorato la situazione di molte donne che si sono trovate forzatamente confinate, intrappolate, tra le mura domestiche, rendendo ancora più difficile chiedere aiuto. Obiettivo di questa iniziativa è avvicinare le donne alle rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno.