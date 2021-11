La settimana delle Scarpette Rosse, il programma completo di tutti gli eventi ad Altamura

Il Comune di Altamura, anche quest'anno, propone iniziative per dire no alla violenza di genere in tutte le sue forme.

Un estratto dal sito ufficiale: "Questo ricco programma è il frutto del lavoro svolto dalla Commissione speciale delle Pari opportunità presieduta dalla Cons. Com. Angela Miglionico, dall'Assessore alle Pari Opportunità e Politiche di Genere Vito Menzulli insieme ad una rete di istituzioni e associazioni del territorio che partecipano alla iniziativa mantenendo costante e viva l’attenzione ai temi, alla prevenzione e al contrasto alla violenza contro le donne."

Sarà possibile accedere alle iniziative muniti di greenpass

IL PROGRAMMA

AMARE L’AMORE CONSULTORIO FAMILIARE DSS4

Il 23 e 25 Novembre 2021 dalle 16:30 alle 18:30

Consultori aperti agli adolescenti presso Consultorio Familiare

Corso Federico II di Svevia, 87 - 70022 Altamura (BA)

...E LA VIOLENZA CONTINUA... - ASSOCIAZIONE AZIONE DONNE IN...

Installazione di una gigantografia in P.zza Duomo

INDOSSA LE SCARPETTE ROSSE E…VAI PER LA TUA STRADA - 2^ CIRCOLO GARIBALDI

Giovedì 25 Novembre 2021 ore 11.00

Gli alunni delle classi V intervistano 4 donne

(sindaca - imprenditrice - pastora - illustratrice)

Palestra scuola Aldo Moro - Via Ofanto, 21 - 70022 Altamura (BA)

MOBBING CONIUGALE: ASPETTI GIURIDICI - FIDAPA

Venerdì 26 Novembre 2021 ore 17.30

Incontro con l’autrice e monologo.

Interverranno:

Dott.ssa Emilia Dileo - Presidente Fidapa

Fernanda Vaglio - Avv. Cassazionista Garante Naz. Fidapa BPW Italy

Marilena Lanzellotto - Avv. Resp. Regionale osservatorio naz suldiritto di famiglia

Cinzia Clemente - Attrice

Prof. Caterina Colonna - Moderatrice

GAL - Piazza della Resistenza, 5 - 70022 Altamura (BA)

IL CONTROLLO DEL CORPO DELLE DONNE: VIOLENZA E STEREOTIPI DI GENERE - AUSER ALTAMURA

Sabato 27 Novembre 2021 ore 17.00/20.00

intervento esperta e incontro con l’autrice

Modera:

Dott.ssa Marianna Lorusso, psicologa e psicoterapeuta

Intervengono:

Prof.ssa Claudia Mazzilli, autrice del romanzo Io sono Medea (Nulla die)

Avv. Maria Pia Vigilante (Presidente Giraffa Onlus)

GAL - Piazza della Resistenza, 5 - 70022 Altamura (BA)

CONTRO LA VIOLENZA... AGISCI! - GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO - UCIIM

Martedì 30 Novembre 2021 ore 17.00/20.00

Intervento esperte

Dott.ssa Maria Bruna Moramarco - Psicologa e psicoterapeuta, già Responsabile Consultori DSS 4

Dott.ssa Maria Paola Stefanelli - Vice Comandante della Polizia Localedi Altamura

Riflessioni musicali

Annunziata Loporcaro - Soprano; Antonio Scordino - Pianoforte;

Rossella Sornatale - Violino; Mimmo Loporcaro - Chitarra e voce;

GAL - Piazza della Resistenza, 5 - 70022 Altamura (BA)

LA GABBIA DI ANNA - CENTRO ANTIVIOLENZA “LIBERAMENTE”

Lunedì 29 Novembre 2021 e Venerdì 28 Gennaio 2022 ore 9.00

Attivita’ di sensibilizzazione nelle scuole.

“La Gabbia di Anna” propone la presentazione dell’omonimo libro

scritto da Maria Lovito, avvocata civilista e scrittrice.

Ispirandosi ad una storia realmente accaduta, la scrittrice descrive

come la violenza psicologica lascia enormi segni non visibili nella vita delle vittime.

Istituto Nervi Galilei - Viale Padre Pio da Pietrelcina - 70022 Altamura (BA)

FORME DI VIOLENZA SULLE PERSONE FRAGILI - UNA STANZA PER UN SORRISO ODV - LIONS CLUB - ALTAMURA HOST - CONFARTIGIANATO

Mercoledì 1 Dicembre 2021 ore 18.30

Intervengono:

Dott.ssa Rosanna Galantucci - Presidente Una Stanza per un Sorriso

Dott. Antonio Delvino - Vice coordinatore regionale Favo Puglia

Saluti

Maria Lorusso - Presidente acconciatori

Angela Miglionico - Presidente Confartigianato

CONSEGNA DI CIOCCHE DI CAPELLI

Monastero del Soccorso - Sala Tommaso Fiore - Piazza della Resistenza, 5 - 70022 Altamura (BA)