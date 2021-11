Buoni Spesa Covid19 - Tutti i requisiti di accettazione per cittadini ed esercenti

Il Comune di Altamura, con Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 11/11/2021 ha approvato il finanziamento di una misura di solidarietà alimentare per la distribuzione di Buoni Spesa di beni primari, a favore di nuclei familiari che abbiano subito rilevanti variazioni della propria situazione economica a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.

Dopo aver fatto domanda secondo le modalità indicate sopra ed effettuati gli opportuni controlli, sarà redatta la Graduatoria finale dei beneficiari i quali riceveranno sul proprio cellulare un SMS con l’indicazione dell’importo riconosciuto e un codice PIN per il suo utilizzo presso gli esercizi commerciali aderenti che dovrà essere fornito al negoziante al momento del pagamento dei beni che s’intendono acquistare.

Il Credito riconosciuto al Cittadino (buono spesa) potrà essere utilizzato in più acquisti ed esercizi diversi senza limiti ed importi specifici ma come un vero e proprio BORSELLINO ELETTRONICO .

Analogamente gli Esercizi Commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e beni di prima necessità, le farmacie, le parafarmacie della città possono presentare domanda di adesione alla misura in base ai requisiti previsti dall’Avviso, a partire dalle ore 15:00 del 30/11/2021:

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Ragione Sociale;

- Indirizzo e recapiti telefonici;

- Partita IVA;

- Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;