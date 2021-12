Nella mattinata di oggi, giovedi 2 dicembre, presso la Sala Tommaso Fiore all’interno del Monastero del Soccorso, ad Altamura, sta avendo luogo una giornata informativa sui risultati raggiunti dal Piano di Azione Locale del Gal Terre di Murgia nel corso della programmazione 2014-2020. L’Info Day, il cui filo conduttore è il tema “Ripresa & Resilienza” articolato in due sessioni: nel corso della prima, in programma dalle 10 alle 13, le protagoniste sono alcune delle 52 start -up cofinanziate dal Gal, le quali offriranno una testimonianza diretta sulla loro idea imprenditoriale. Nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, sarà invece la volta dei Sindaci dei sei Comuni del partenariato Gal, Altamura, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Bitetto, Sannicandro di Bari e Toritto, che presenteranno i progetti e le infrastrutture realizzate attraverso i finanziamenti ricevuti, facendo il punto sull’apporto delle stesse in termini di miglioramento dell’attrattività delle città e della qualità della vita per i cittadini. All’evento interverranno anche Donato Pentassuglia, Assessore Regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, Presidente IV Commissione consiliare - Sviluppo Economico della Regione Puglia, Gianluca Nardone, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, Cosimo Roberto Sallustio, Responsabile di raccordo delle Misure Leader Gal, Angela Anemolo, Funzionario della Regione Puglia, Erika Molino, Responsabile Misura 19.2.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, fino ad esaurimento posti, previa esibizione del Green Pass.