Kickboxing, trasferta francese per Cannito (Fighting Team Lassandro)

Nuova trasferta internazionale per la Fighting Team Lassandro.

Quest’oggi, infatti, l’atleta altamurano Paolo Cannito – accompagnato dal proprio allenatore, il M° Graziano Lassandro – prenderà parte al prestigioso galà internazionale “Boxing Fighters System 2” che si svolgerà presso la Salle Pablo Neruda a Nîmes, nella provincia di Marsiglia in Francia.

Cannito, fresco vincitore del titolo Italiano Pro Fight 1 nella categoria -57kg vinto lo scorso 24 ottobre, affronterà il campione francese nella categoria -60kg, Clement Adrover (con all’attivo più di 80 match professionistici) e sarà uno dei 3 atleti della rappresentativa italiana all'evento assieme a Luca Carnevali e Alessio Zeloni.

«Siamo pronti per quest’altra sfida internazionale che ci vedrà impegnati in un difficile match contro un pluripremiato atleta» - afferma il M° Lassandro.

«E’ un test molto importante per Cannito e per la sua carriera di Fighter motivo per il quale abbiamo accettato di gareggiare qui in questa stupenda vetrina francese tra i migliori fighter europei».