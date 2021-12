Da oggi il nuovo "green pass rafforzato". Tutte le novità

Da oggi, 6 dicembre, scatta il green pass "rafforzato" o super "green pass" che si ottiene solo con vaccinazione o guarigione dal Covid. Ma quali sono le principali novità?

Come ottenerlo. Non sarà necessario scaricarne uno nuovo ma varrà quello già in possesso. Va riscaricato, invece, dopo aver ottenuto la terza dose. Come già accadeva finora, chi si sottopone a tampone dovrà scaricare un nuovo pass ogni 48 ore (antigenico) o 72 ore (molecolare). La validità del green pass è di 9 mesi (anche per Johnson&Johnson).

Dove sarà necessario. Dal 6 dicembre al 15 gennaio, in zona bianca e gialla, solo i possessori di super green pass potranno avere accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. Dove non sarà necessario. Nei luoghi della cultura come biblioteche e musei. Salvo chi è sottoposto ad obbligo vaccinale, basterà il normale green pass per poter lavorare.

In zona arancione sono previste altre limitazioni per chi non è provvisto di green pass rafforzato mentre, in zona rossa, limitazioni anche per i possessori di super green pass. Ecco le Faq pubblicate dal governo.