La Giunta regionale ufficializza le nomine Asl: a Bari conferme per Sanguedolce e Migliore

La Giunta regionale della Puglia ha designato i direttori generali e i commissari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. In particolare, per quanto riguarda il territorio Barese, confermato Antonio Sanguedolce nel ruolo di Dg, così come Giovanni Migliore per l'azienda consorziale Policlinico, Alessandro Delle Donne per l'Irccs Oncologico Giovanni Paolo II di Bari (già commissario) e Tommaso Stallone per l'Irrcs De Bellis di Castellana Grotte

Per la Asl Bat, invece, designata Tiziana Di Matteo, già direttrice amministrativa del Policlinico di Bari. Alla guida dell'Asl Brindisi scelto Flavio Roseto, già direttore della Sanitaservice Brindisi mentre per l'Asl Taranto è stato selezionato Gregorio Colacicco, già direttore amministrativo dell'ente. Per l’istituenda azienda ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce è stato scelto Stefano Rossi già dg Asl Taranto e per l’istituenda azienda “zero” (accentrerà le funzioni amministrative e di gara) designato commissario Giuseppe Pasqualone, già dg Asl Brindisi. Alla futura azienda ospedaliera “San Cataldo” di Taranto andrà il neo commissario Michele Pelillo mentre per l’istituenda azienda per la prevenzione (accentrerà i Dipartimenti di prevenzione) è stato designato commissario Pietro Quinto