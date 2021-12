Approvato il progetto per le rotatorie in via Selva, via Graviscella e via Ferri Rocco

A seguito della chiusura della conferenza di servizi, il Provveditorato per le Opere Pubbliche ha adottato il provvedimento finale che vede la messa in sicurezza della Statale 96, nel tratto della circonvallazione di Altamura. Il provvedimento prevede la realizzazione di tre rotatorie in corrispondenza delle intersezioni della strada con via Selva, via Graviscella e Via Ferri Rocco.

Il prossimo passaggio prevede la dichiarazione di pubblica utilità ai proprietari delle aree da espropriare e, successivamente, l’Anas potrà procedere con la progettazione esecutiva, cui seguirà la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori.

Il progetto prevede di garantire le condizioni di sicurezza negli attraversamenti pedonali.