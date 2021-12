Revocato lo sciopero generale dei lavoratori del settore igiene ambientale

Sottoscritto, nel pomeriggio di ieri, un Verbale di Accordo (tra le Associazioni datoriali Utilitalia, Fise/AssoAmbiente, Cisambiente e le Centrali Cooperative) che regola il rinnovo contrattuale, in tre distinte fasi, per gli addetti al comparto di Igiene ambientale.

A darne comunicazione, in una nota, sono le segreterie nazionali dei sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.

La sottoscrizione di questo verbale fa si che le Segreterie Nazionali abbiano sospeso, momentaneamente, la vertenza contrattuale e revocando il preannunciato lo sciopero previsto per lunedì 13 dicembre 2021.

«Ringraizamo tutti voi – commentano i sindacati - per il sostegno che ha permesso la conclusione positiva di questa prima fase. Soprattutto Grazie a Tutte le Lavoratrici e i Lavoratori per lo straordinario impegno in tutte le fasi di mobilitazione».