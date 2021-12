Officine Zeta - Un luogo pensato per creare un’interazione sociale tra professionisti del settore sanitario e medico, genitori, mamme e bambini. Un progetto nato per agevolare un dialogo costruttivo e creare una connessione tra famiglie e professionisti. I fruitori dello spazio avranno a disposizione tutti i servizi utili alla crescita, le mamme potranno lavorare in smart working e i figli potranno usufruire di servizi di doposcuola avanzato e personalizzato, i professionisti potranno utilizzare la sala coworking, tutti i fruitori potranno usufruire di attività laboratoriali avanzate e degli spazi quali sala riunioni e area relax.

Ne abbiamo parlato con Cecilia Tafuni e Nunzia Lupoli, professioniste e ideatrici di questo progetto.

Raccontateci Officine Zeta

Officine Zeta ETS è la concretizzazione di un sogno che avevamo da diversi anni. Sentivamo la necessità di creare un luogo dove fosse possibile un dialogo costruttivo nato dal bisogno di connettere tre figure tanto vicine quanto distanti (figli, genitori e professionisti).

Bisogno che è stato riscontrato sul territorio perché lavoriamo nel settore da anni, Cecilia come logopedista e Nunzia come assistente sociale. Ci siamo rese conto, appunto, dei servizi assenti sul territorio sulla base delle richieste che abbiamo ricevuto, soprattutto durante il periodo del lockdown.

Di lì è nata l’idea di creare Officine Zeta uno spazio all’interno del quale è possibile valorizzare le relazioni umane e professionali favorendo lo sviluppo di processi di condivisione. Uno spazio dove i professionisti del settore hanno a disposizione tutti i servizi utili alla crescita professionale e sociale, le mamme possono lavorare in smart working e i loro figli possono usufruire di servizi di doposcuola avanzato e di attività laboratoriali.

Quali sono i servizi e chi può usufruire?

Officine Zeta si sviluppa, per adesso, su quattro macro-attività:

Sostegno extra scolastico, forniamo uno spazio dove il bambino può sentirsi a casa e una volta terminati i compiti ha la possibilità di svolgere attività laboratoriali di vario genere. Abbiamo pensato ad un’alternativa al post studio attraverso laboratori finalizzati allo sviluppo di competenze didattiche e non solo;

Baby’s Office-Mamme & Lavoro, qui i genitori possono affittare una postazione lavorativa e i loro bambini nella stanza accanto sono seguiti da una educatrice. I genitori ritrovano allo stesso tempo l'accoglienza di una casa e la funzionalità di un ufficio. Tale necessità è legata allo smart working.

Coworking attraverso progetti, cicli di formazione e workshop. Incontri tra genitori e professionisti esperti su argomenti attuali (es. DAD, cyberbullismo, social network) al fine di favorire l'interconnessione tra gli individui e una migliore gestione delle dinamiche familiari;

Laboratori - Attività Ludiche finalizzati allo sviluppo di abilità di tipo sensoriale, cognitivo, simbolico, linguistico, motorio nonché al potenziamento di spirito di collaborazione e condivisione, valorizzando l'unicità e le skills dei partecipanti con particolare attenzione ai soggetti con difficoltà.

Un progetto al servizio della comunità. Cosa vi ha spinto a lanciare questo progetto?

Più che un progetto lo riteniamo un sogno che purtroppo ha una bassa sostenibilità economica in luogo di un altissimo potenziale sociale per il territorio.

Per questo non ci diamo date per vinte e dopo aver validato il progetto, abbiamo presentato la candidatura per un progetto a valere su risorse europee. Dopo pochi mesi, abbiamo ottenuto l’esito positivo risultando vincitori del bando PIN (Pugliesi innovativi) – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI - in ragione dell’importante impatto sociale riconosciuto al progetto.

Questo ci ha aiutato ad avviare il progetto che sta riscontrando ottimi risultati sul territorio. Per questo stiamo già studiando il prossimo passo di Officine Zeta.

Quali sono i laboratori avviati finora?

Laboratorio di disegno dal vero, a cura di una professionista esperta d’arte con la possibilità di apprendere le tecniche grafiche di base che conducono al disegno dal vero

Laboratorio di riciclo creativo, per stimolare capacità manuali, di fantasia e socializzazione, comprendendo l'importanza del riutilizzo di materiali da cestinare.

Laboratorio sartoriale, a cura di una fashion designer, dedicato al riciclo creativo di indumenti dismessi.

Laboratorio di inglese, con una esperta di mediazione linguistica, per apprendere abitudini, tradizioni ed espressioni natalizie anglosassone.

Laboratorio “Sorrisi smaglianti” per comprendere assieme ad un odontoiatra l’importanza di una corretta igiene orale.

Campus Natalizio, che coinvolgerà la presenza di grandi e piccini. Organizzeremo attività laboratoriali per stimolare le capacità creative dei bambini, riscopriremo insieme il significato del Natale, ci saranno Pomeriggi caldi & sofficiosi da passare insieme, i nostri bambini si cimenteranno nella Cucina delle Feste e tante altre attività.

Officine Zeta si trova in Via Selva n°73, int.51 ad Altamura (Ba)

È possibile contatare i responsabili alla seguente email officinezetaets@pec.it o visitando il sito web https://www.officinezetaets.it/