Ordinanza sindacale - Obbligo di mascherina all'aperto dal 15 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Ordinanza Sindacale - Obbligo di indossare i dispositivi di di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo dal 15 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Viste le disposizioni in manteria di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID19) ed altresì che allo stato attuale l'indice di diffuzione del COVID 19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi. Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie di registrerà nel centro storico cittadino, nelle vie limitrofe e negli spazi di aggregazione, un più intenso afflusso di cittadini e di turisti con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di persone che potrebbero venire tra di loro in contatto, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale, dal 15 dicembre al 9 gennaio 2022, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 corre l'obbligo di indossare all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei luoghi indicati nella presente ordinanza:

- Centro storico cittadino, delimitato da Piazza Resistenza, Via Garibaldi, Via dei Mille (da intersezione Via Garibaldi sino a intersezione Via Gravina), Via Vittorio Veneto, Piazza Unità d’Italia, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Umberto I;

- Parchi giochi e aree verdi di Via Manzoni, Via Parisi, via Francesco Stacca e Parco San Giuliano, Via Matera;

- Cimitero cittadino;

- tutte le aree mercatali della città.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del DPCM 2/3/2021 e successive proroghe:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.